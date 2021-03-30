Almanya'da Dresden özel harekat timindeki polisler hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Almanya'nın Saksonya eyaletinin merkezi Dresden'de özel harekat timinde görevli polis memurları hakkında, poligonda atış talimi yapma karşılığında işletme sahibine 7 bin mermi verdikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Dresden Savcılığından yapılan açıklamada, özel harekat timinde görevli 17 polis memuru hakkında silah yasasına muhalefet ve hırsızlık suçlamasıyla soruşturma açıldığı ve bunlardan dördünün hem ev hem de iş yerinde arama yapıldığı ifade edildi.

Polislerin 2018'de yasak olmasına rağmen aşırı sağcı Prepper hareketi üyesi bir kişi tarafından işletilen Baltic Shooters poligonunda atış talimi yaptıkları ve karşılığında emniyete ait 7 bin mermiyi bu kişiye verdikleri öne sürüldü.

Savcılık açıklamasının ardından Saksonya eyaletinin merkezi Dresden'de emniyet müdürlüğü, bünyesindeki özel harekat timinin lağvedildiğini bildirdi.