Almanya'da düğün salonu sahiplerinden davullu zurnalı protesto - Son Dakika

Almanya'da düğün salonu sahiplerinden davullu zurnalı protesto

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Mart ayı itibariyle düğünlerin yasaklanmasıyla zarara uğrayan düğün salonu sahipleri Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Parlamento binası önünde zurna ve davullu eylem yaptı.

Almanya'da düğün salonu sahiplerinden davullu zurnalı protesto, System.String[]

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Mart ayı itibariyle düğünlerin yasaklanmasıyla zarara uğrayan düğün salonu sahipleri Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Parlamento binası önünde zurna ve davullu eylem yaptı.

Almanya'daki Türk toplumunun en yoğun yaşadığı eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya Parlamento binası önündeki eyleme, Türk düğün salonu işletmecilerinin yanı sıra kuyumculuk, gelinlik ve çeyiz sektörü temsilcileri de katıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı eylemde, sosyal mesafe çubuklarıyla zurna ve davul eşliğinde halay çeken eylemciler renkli görüntüler oluşturdular.

"SESİMİZ DUYURUNCAYA KADAR BU EYLEMLERİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Düğün Salonları Dernek Başkanı Mesut Çetin eylemde yaptığı konuşmada, "Biz sesimizi duyurmak istiyoruz, Almanlar önümüzü kesiyorlar. Bu zarardan 50 kişilik düğün yapan Almanları etkilenmiyor. Etkilenen sadece biz de değiliz. Gelinlikçisi, pastacısı, çeyizcisi düğün yapmak isteyen gençler mağdurlar. Önceki gün gelinlikçilere uğradım içeride hiç müşteri yoktu. Esnaf aylardır cepten yediklerini ifade ettiler. Sesimiz duyuruncaya kadar bu eylemleri sürdüreceğiz" dedi.

"3 AYDIR SALONLARIMIZ KAPALI"

Düğün salonu sahibi olan İlhami Kızıl konuyla ilgili olarak, "3 aydır salonlarımız kapalı mağduriyetimizi dile getiriyoruz. Sadece bizler değil düğün yapmak zorunda olan müşterilerimiz de aylardır zor durumdalar. Bu eylemlerimiz devam edecek. Sadece bizler değil evlenecek çiftler, ebeveynler de zor durumda" şeklinde konuştu.

"SİYASİLERİ ÇAĞIRDIK GELMEDİLER"

Kızıl, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Pek çok sınırlamalar kaldırıldı ama düğün salonları noktasında ne muhatap bulabiliyoruz ne politikacı bulabiliyoruz. Hatta üç tane politikacıyı buraya çağırdık hiçbirisi gelmedi. Herkes çok mağdur, bu sektör çok zor durumda. Çoğu arkadaş iflasın eşiğinde, çok zor durumdalar."


Koronavirüs, Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 04:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Almanya'da düğün salonu sahiplerinden davullu zurnalı protesto - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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