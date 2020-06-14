Almanya'da düğün sektörü temsilcilerinden protesto - Son Dakika

Almanya'da düğün sektörü temsilcilerinden protesto

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle Mart ayından beri düğünlerin yasaklanmasına tepki gösteren sektör temsilcileri, Duisburg kentinde yürüyüş düzenleyerek, protestoda bulundu.

Almanya'da düğün sektörü temsilcilerinden protesto, System.String[]

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle Mart ayından beri düğünlerin yasaklanmasına tepki gösteren sektör temsilcileri, Duisburg kentinde yürüyüş düzenleyerek, protestoda bulundu.

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Mart ayından bu yana düğünlerin yasaklanmasına sektör temsilcilerinin tepkisine neden oldu. Kuzey Ren Vestfalye Eyaleti'nde bulunan Türk düğün salonu işletmecileri ve gelinlik, çeyiz ve kuyumcu sektöründe yer alan mağaza sahipleri seslerini duyurabilmek için, yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte en önde sektörü temsil eden olarak gelin ve damatlar da yürüdü .

PROTESTOLARA YOĞUN İLGİ

Tanıtım derneği Duisburg Werbering Marxloh'ün öncülüğünde düzenlenen ve Düğün ve Etkinlik Salonları Birliği (Verband Der Eventlocations VDE) tarafından desteklenen yürüyüşe, düğün sektöründen olan yüz elliyi aşkın sektör temsilcisi katıldı. Protesto cadde bulunan esnaf ve Türk vatandaşları tarafından alkışlarla desteklendi.

"DÜĞÜNLER YENİDEN YAPILSIN" ÇAĞRISI

Yürüyüşün sonunda Marxloh pazar yerinde toplanan kalabalığa hitaben Duisburg Werbering Marxloh Başkanı Şengül Çalışır, BIG Partisi Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başkanı Aydın Erdal ve VDE Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çetin ve Hanborn Belediye Başkanı Marcus Jungbauer birer konuşma yaptı. Duisburg Werbering Marxloh Başkanı Şengül Çalışır, konuya ilişkin, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında düğünlerin yasaklanması kararına şiddetle karşı çıktıklarını, sektörün ağır darbe aldığını belirtti.


Koronavirüs, Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 10:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Almanya'da düğün sektörü temsilcilerinden protesto - Son Dakika Dünya

Son Dakika

ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik Binlerce yıllık acıyı bağrında saklayan mağara hem ağlıyor hem de ağlatıyor! ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu 2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor         
09:28
Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı         
09:08
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi         
08:53
Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor         
08:49
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal faz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak Brent petroldeki tarihi düşüş doğal faz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak         
08:37
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi         
08:25
Şüphelinin, muhabirin Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi         
02:26
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız         
00:49
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi         
00:35
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu         
00:23
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü         
00:12
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi         
23:41
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti         
23:22
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
23:16
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi         
23:03
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı         
22:54
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı         
22:35
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi         
22:22
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı         
22:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz         
22:08
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı 3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı         
22:01
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi         
21:54
AK Partili Metiner'den AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı         
21:35
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor         
21:27
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti         
20:43
Bakan Albayrak'tan Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz         
20:32
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti         
20:24
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi         
20:24
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor         
20:18
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak         
20:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 10:12:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da düğün sektörü temsilcilerinden protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]