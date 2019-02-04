Son Dakika Haberleri: Almanya'da 'Düşük Maaşlı Emekliye Zam' Kavgası

Almanya'da 'Düşük Maaşlı Emekliye Zam' Kavgası

6 dakika önce

ÇALIŞMA Bakanı Hubertus Heil'in taslağına en başta hükümet ortağı CDU/CSU'dan tepki geldi.

Almanya'da 'Düşük Maaşlı Emekliye Zam' Kavgası, System.String[]
ÇALIŞMA Bakanı Hubertus Heil'in taslağına en başta hükümet ortağı CDU/CSU'dan tepki geldi. Thüringen Eyaleti CDU Teşkilat Başkanı Mike Mohring, taslağın, kişinin iş yeri emeklisi ya da hayat sigortası gibi gelirlerini hesaba katmadığını ve ihtiyacı olup olmadığını incelemeyi de tamamen gözardı ettiğini söyledi. Mohring, bu gelirlerin mutlaka hesaba katılması gerektiğini vurguladı. CDU/CSU sosyal politikalar sözcüsü Peter Weiss de taslağın koalisyon sözleşmesine uygun olmadığını belirtti: "Hıristiyan Birlik su dağıtır gibi para dağıtmak istemiyor. Az emekli maaşı alanlara yardım etmek istiyor. Temel emekliliğin vergilerden karşılanması da akıllı bir iş değil."

Hıristiyan Demokrat Çalışanlar Birliği Başkanı Karl Josef Laumann ise taslağın üzerinde tartışılmaya değer akıllıca bir iş olduğunu, iki tarafın da uzlaşma noktaları bulması gerektiğini söyledi.

YAŞLILIKTA YOKSULLUĞU ÖNLER

Taslağa dar sendikalardan da destek geldi. Alman Sendikalar Birliği (DGB) Yönetim Kurulu Üyesi Annelie Buntenbach, taslağın yaşlılıkta yoksulluğu önlememek için önemli bir teklif olduğunu vurguladı. Sol Parti de emekli maaşına zammı destekledi. FDP Genel Sekreteri Nicola Beer, temel emekli taslağının adil olmadığını, Çalışma Bakanı Heil'in milyarlarca Euro yükü vergi mükelleflerinin sırtına yüklemek istediğini söyledi. FDP Lideri Christian Lindner de taslağın adil olmadığını, emekli sandığına daha fazla prim ödeyen insanların emekli maaşını bir kuruş artırmadığını söyledi.

Bakanın hazırladığı taslağa göre 514 Euro alan bir emekli 961 Euro maaş alacak. Bu paralar vergilerden karşılanacak ve emekli maaşı zammında sosyal yardımlardaki şartın tersine kişinin mal varlığı olup olmadığına bakılmayacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:35 

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