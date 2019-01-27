Almanya'da Düzenlenen Geleneksel 'Boynuzlu Kızak' Yarışı Nefes Kesti
1 saat önce
Almanya'nın Bavyera eyaletinde düzenlenen geleneksel "boynuzlu kızak" yarışı bu yıl da izleyenlere keyifli saatler yaşattı.
Almanya
'nın Bavyera
eyaletinde düzenlenen geleneksel "boynuzlu kızak" yarışı bu yıl da izleyenlere keyifli saatler yaşattı
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:46
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