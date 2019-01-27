Son Dakika Haberleri: Almanya'da Düzenlenen Geleneksel 'Boynuzlu Kızak' Yarışı Nefes Kesti

Almanya'da Düzenlenen Geleneksel 'Boynuzlu Kızak' Yarışı Nefes Kesti

1 saat önce

Almanya'nın Bavyera eyaletinde düzenlenen geleneksel "boynuzlu kızak" yarışı bu yıl da izleyenlere keyifli saatler yaşattı.

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde düzenlenen geleneksel "boynuzlu kızak" yarışı bu yıl da izleyenlere keyifli saatler yaşattı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:46 

Bavyera, Almanya, Dünya
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