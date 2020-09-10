Almanya'da düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi sığınmacıların ülkeye getirilmesini istedi - Son Dakika

Almanya'da düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi sığınmacıların ülkeye getirilmesini istedi

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangından sonra binlerce kişinin evsiz kalmasının ardından Almanya'nın farklı şehirlerinde düzenlenen eylemlerde sığınmacıların ülkeye getirilmesi istendi.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangından sonra binlerce kişinin evsiz kalmasının ardından Almanya'nın farklı şehirlerinde düzenlenen eylemlerde sığınmacıların ülkeye getirilmesi istendi.

Başkent Berlin'de çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Ana Tren Garı'nın önündeki meydanda toplanan binlerce kişi, daha sonra Reinhardt, Luisen ve Invavaliden caddeleri üzerinden İçişleri Bakanlığının önüne yürüdü.

Göstericiler, "Moria'dan Almanya'ya getirin, hemen şimdi", "Yerimiz var", "Sınırlara hayır" ve "Sınır dışı etmeleri durdurun" sloganları atarak, üzerinde "Tüm sığınmacı kamplarını kapatın", "Moria iyi değil", "Kampları boşaltın, hemen kabul edin", "Moria yanıyor hemen tahliye edin" ve "Yazıklar olsun Avrupa Birliği" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Eylemde yapılan konuşmalarda sığınmacılara kapılarını açmayan Almanya'nın ve Avrupa Birliğinin (AB) tutumu eleştirildi ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in sığınmacıları ülkeye almasına imkan vermesi gerektiği vurgulandı.

Gösteriler Hamburg, Hannover, Köln, Frankfurt ve Leipzig, Münih şehirlerinde de düzenlendi.

Öte yandan Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, ülke basınına yaptığı açıklamada, Almanya'nın Moria sığınmacı kampından 2 bin kişi almasını talep etti.

Müller, diğer AB ülkelerini de sığınmacıları almaya çağırarak, sığınmacıları kabul etmeye hazır olan AB ülkelerinin bu sorunu çözebileceğini belirtti.

AB Komisyonunun sığınmacı politikasındaki tutumunu da eleştiren Müller, " Brüksel'den bir sinyal duymuyoruz." dedi.

Müller, sadece Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarının sorun teşkil etmediğini ifade ederek, "Bir sonraki felaket Balkanlar'da veya durumun dramatik olduğu Lübnan'da beliriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB sığınmacı konusunda ortak çözüm bulsun

Kuzey- Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet de Moria Kampı'nda çıkan yangından sonra orada acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sığınmacı ve mülteci politikasında AB'nin ortak bir çözüm bulması gerektiğini vurgulayan Laschet, "Almanya'nın tek başına hareket etmekten çok burada daha kapsamlı bir çözüme ihtiyaç var. Bu (sorun), herkesin Almanya'ya gelmesiyle çözülmüş olmaz." dedi.

Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) genel başkanlığına aday olan Laschet, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'i bu konuda AB'ye üye diğer ülkelerinin içişleri bakanlarıyla çözüm bulmaya çağırdı.

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria Kampı'nda dün gece farklı noktalarda çıkan yangın sonucu binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.

Almanya'da düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi sığınmacıların ülkeye getirilmesini istedi

Avrupa Birliği, Midilli Adası, Yunanistan, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 02:38 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi sığınmacıların ülkeye getirilmesini istedi - Son Dakika

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