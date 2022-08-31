Almanya'da düzenlenen IFA 2022 fuarına gitmeden önce SDN Kurucusu Hakkı Alkan'ın çantasında ne var? Sorusunun cevabını öğrendik. Boyutu küçük ama değeri büyük çantanın içinde hangi cihazlar, telefonlar ve aksesuarlar var?

Hakkı Alkan'ın çantasında ne var?

Dilerseniz sözü uzatmadan sizleri videomuz ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.

Videodaki ürünlerden satın almak için buraya tıklayın

Gündelik yaşantımızda hayatımızı kolaylaştıran teknolojilerden vazgeçemiyor ve onları her zaman yanımızda taşıyoruz. Biz de sizlerden gelen istek üzerine yanımızda taşıdığımız teknolojik ürünleri "Çantamda ne var?" serisiyle anlatıyoruz.

Yeni teknolojik gelişmelerin yer alacağı IFA Berlin'e giden Hakkı Alkan, çantasında M2 işlemcili MacBook Air, Galaxy S22 Ultra, iPad Pro ve Apple Pencil, iPhone 13 Pro 1 TB, AirPods Pro cihazlarını çantasında barındırıyor.

Bu cihazları daha efektif kullanmak içinse Mcdodo'nun çeşitli aksesuarlarını da yanında götürüyor. MagSafe destekli iPhone standı ve kablosuz şarj istasyonu ile birlikte kablosuz kulaklığınızı da aynı anda şarj edebiliyor.

Fuarda daha hareketli anlar için Apple Watch'u powerbank ile şarj etmek için küçük bir şarj aleti de hayat kurtarıcı. Tabi ki bu kadar çok cihaz için Type-C kablolar da hayatın merkezinde. Data ve hızlı şarj destekli kablo ve 100W Mcdodo hızlı şarj cihazı Hakkı Alkan'ın yanından ayırmadığı aksesuarlar arasında.