Almanya'da düzenlenen Libya Zirvesi sona erdi (2) - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da düzenlenen Libya Zirvesi sona erdi (2) - Son Dakika Dünya

Almanya'da düzenlenen Libya Zirvesi sona erdi (2)

6 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı: * Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz.

Almanya'da düzenlenen Libya Zirvesi sona erdi (2), System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

* Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz.

Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için BM'ye çağrıda bulunuyoruz.

* Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasını destekliyoruz.

* Libya'da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş sürecini sonlandırmaları için çağrı yapıyoruz.

* Ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz.

* BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz."


Almanya, Berlin, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:03 Kaynak: DHA
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