Almanya'da ebru sanatı anlatıldı

Almanya'nın Köln kentinde, "Ebru Şifadır" temasıyla seminer düzenlenerek, ebru sanatının engelliler üzerindeki tedavi edici etkisi anlatıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde düzenlenen seminerde, Kültür Bakanlığı ebru ve minyatür sanatçısı Suna Koçal, ebru sanatının tedavi edici etkisini gösteren atölye çalışması yaptı.

Zihinsel ve bedensel engellilere, down sendromlulara, yetimlere ve hükümlülere ebru sanatının şifa boyutunu anlatıp uyguladıklarını belirten Koçal, bu sanatın, suyun yapısından dolayı insanı dinlendirici ve terapi edici bir yönü olduğunu söyledi.

Koçal, "Selçuklular döneminde şifahaneler kurularak insanları kuş ve su sesi ile terapi ettiklerini biliyoruz. Ebru sanatının bu manada dinlendirici ve şifa veren bir boyutunun olduğunu keşfettik. Bu sanatın insanları rahatlattığını, streslerden arındırdığını ve insanların ebru yaptıkları zaman günlük dertlerini unuttuklarını müşahede ediyoruz. Şifa boyutunu keşfettiğimden dolayı, hem sergiler yapıyoruz hem de atölye çalışmalarımız oluyor. Terapiye ihtiyacı olan her kesimle değişik etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Ebru sanatının, nefis terbiyesinde ve sabrı öğretmede büyük katkısının olduğunu vurgulayan Koçal, ebru yapan insanların düşüncelerini ve duygularını bir disiplin içinde tuttuklarını ifade etti.

Seminer ve atölye çalışmasına katılan Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes de çok derin tarihi ve içeriği olan ebru sanatını, seminer vesilesiyle daha yakından tanıdıklarını belirtti.

Erciyes, "Almanya'da ebrunun tanıtılmasının, buradaki vatandaşlarımıza ebru atölyesi yapılması, buradaki kültürümüzün yaşatılması ve öğretilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.