Almanya'da ekmek fiyatları artıyor - Son Dakika
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Almanya'da ekmek fiyatları artıyor

03.04.2022 16:02

- Almanya'da ekmek fiyatları artıyor Almanya'da Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle sıvı yağ fiyatlarındaki artışın ardından ekmek fiyatları da arttı.

- Almanya'da ekmek fiyatları artıyor

BERLİN - Almanya'da Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle sıvı yağ fiyatlarındaki artışın ardından ekmek fiyatları da arttı.

Almanya'da Ukrayna-Rusya savaşının etkileri devam ediyor. Almanya'da birçok fırın ekmek fiyatlarını artırırken, yetkililer başta Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş ve bu ülkelerden gelen tedarik zincirinin kopması olmak üzere kötü hasat mevsimi, Covid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğrayan tedarik zincirleri, artan enerji fiyatları, yüksek işçilik ve üretim maliyetlerinin ekmek fiyatlarında artışa neden olduğunu açıkladı. Almanya'da fırın sahipleri, bir önceki yıla kıyasla şekerde yüzde 40, tahılda yüzde 35, unda yüzde 25 ve diğer unlu mamullerde yüzde 20 oranında fiyat artışı bekliyor.

Artan maliyetler tüketiciye yansıyor

Almanya'da yetkililer, buğday ununun unlu mamuller ürünleri için toplam hammadde ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturduğunu, bu nedenle fiyat ve maliyet artışlarından ekmek fiyatlarının etkilendiğini açıkladı. Yetkililer, artan maliyetlerin tüketiciye ne ölçüde yansıtılacağını kesin olarak söyleyemeyeceklerini belirtirken, Almanya Fırıncılar Birliği ortalama 3,50 euro olan 1 kilogram ekmeğin fiyatının 3,80 euroya çıkabileceğini açıkladı. Daha önce Almanya Çiftçiler Derneği Başkan Yardımcısı Klaus-Peter Lucht da Almanya'da ekmeğin fiyatının iki katına çıkabileceği ve 10 euroya yükselebileceği uyarısında bulunmuştu. Çiftçiler Derneği, gıda fiyatlarının genel olarak ülkede ortalama yüzde 20 ila 40 oranında artmasının beklendiğini belirtti.

"Fiyatlar günlük borsa gibi değişiyor"

Berlin'de faaliyet gösteren Türk fırını işletmecisi Osman Ayvaz, fırıncılar olarak yavaş yavaş mevcut durumdan etkilenmeye başladıklarını ve mecburen fiyat artışına gittiklerini söyledi. Henüz un tedarikinde kesinti olmadığını açıklayan Ayvaz, siparişlerin ancak bir kısmını gecikmeli olarak alabildiklerinin altını çizdi. Fiyatların da günlük borsa gibi değişmeye başladığını söyleyen Ayvaz, "Her gelen faturamız zamlı geliyor. Eskiden tedarikçiyle anlaşıyorduk ve 1-2 yıl fiyat konuşmuyorduk. Ama şimdi müşteriye korkarak fiyat söylüyoruz, çünkü yarın o fiyatı uygulayıp uygulamayacağımızı bilmiyoruz. Nereye gidecek, nerede duracak onu da bilmiyoruz. Sektörde sadece ekmekte değil, genel olarak bir zamlanma var. Sadece un ile bitmiyor. Unu, şeker, tuz hepsini kullanıyoruz ve kullandığımız bütün hammaddelere zam geldi. Ayrıca kullandığımız gaza, elektriğe de zam geldi. Hepsini fiyatlara yansıtmaya kalksak, bu sefer tüketim de azalacak. İki pide alan insanımız 1 pide almak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Almanya'da ekmek fiyatları artıyor
Almanya'da ekmek fiyatları artıyor
Almanya'da ekmek fiyatları artıyor

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Almanya'da ekmek fiyatları artıyor - Son Dakika
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