Son Dakika | Almanya'da Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier karantinada - Son Dakika

Son Dakika | Almanya'da Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier karantinada

Son dakika haberlerine göre Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, katıldığı AB Ticaret Bakanları toplantısında bakanların birinin çalışanında yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine tedbir amacıyla kendisini karantinaya aldı.

Son Dakika | Almanya'da Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier karantinada, System.String[]

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, katıldığı AB Ticaret Bakanları toplantısında bakanların birinin çalışanında yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine tedbir amacıyla kendisini karantinaya aldı.

Almanya'da Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de yeni tip korona virüs (Covid-19) tehlikesiyle kendisini karantinaya aldı. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Altmaier, " Berlin'de düzenlenen AB Ticaret Bakanları Konseyi toplantısına katılan bakanlardan birinin çalışanının korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrendim. Önlem olarak evde karantinaya girdim" ifadelerini kullandı. Bakan Altmaier, Cuma günü yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan Almanya da dün de Dışişleri Bakanı Heiko Mass, bir korumasında yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine kendisini karantinaya almıştı.

(Mehmet Koca/İHA)

Koronavirüs, Ekonomi, Almanya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Almanya'da Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier karantinada - Son Dakika

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