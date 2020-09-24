Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, katıldığı AB Ticaret Bakanları toplantısında bakanların birinin çalışanında yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine tedbir amacıyla kendisini karantinaya aldı.

Almanya'da Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de yeni tip korona virüs (Covid-19) tehlikesiyle kendisini karantinaya aldı. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Altmaier, " Berlin'de düzenlenen AB Ticaret Bakanları Konseyi toplantısına katılan bakanlardan birinin çalışanının korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrendim. Önlem olarak evde karantinaya girdim" ifadelerini kullandı. Bakan Altmaier, Cuma günü yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan Almanya da dün de Dışişleri Bakanı Heiko Mass, bir korumasında yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine kendisini karantinaya almıştı.

(Mehmet Koca/İHA)