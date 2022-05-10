Almanya'da ekonomik güven endeksi mayısta yükseldi - Son Dakika
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Almanya'da ekonomik güven endeksi mayısta yükseldi

10.05.2022 13:10
Almanya'da ekonomik güven endeksi mayısta yükseldi

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, mayısta Rusya'nın Ukrayna'daki başlattığı savaşın ilk şokunun ardından ekonomiye yönelik iyimserlikle geçen aya göre 6,7 puan artarak eksi 34,3 puana yükseldi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, mayısta Rusya'nın Ukrayna'daki başlattığı savaşın ilk şokunun ardından ekonomiye yönelik iyimserlikle geçen aya göre 6,7 puan artarak eksi 34,3 puana yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin ekonomide beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ekonominin toparlamasına yönelik iyimserlikle bir önceki aya kıyasla mayısta 6,7 puan arttı.

Nisanda eksi 41 puan olan endeks, bu ay eksi 34,3 puan seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin mayısta eksi 42 puana gerilemesi yönündeydi.

Almanya'da haziran ayı Cari Durum Endeksi ise nisan ayına kıyasla 5,7 puan gerileyerek eksi 36,5 puana indi. Endeksin, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana 3 aydır art arda düşmesi dikkati çekti.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ZEW Ekonomik Güven Endeksinin bu ay biraz artmasına rağmen, yine de nispeten tarihi düşük bir seviyede kaldığını belirtti.

Wamback, "Bir önceki ay ile karşılaştırılınca, Almanya'daki ekonomik duruma ilişkin görünüm daha az karamsar. Uzmanlar, ekonomik durumun kötüleşmeye devam edeceğini, ancak daha az yoğunlukta olacağını varsayıyorlar." ifadesini kullandı.

Çin'deki Kovid-19 kısıtlamalarının "Almanya'da gelecekteki ekonomik büyüme için ağır bir yük" olduğu konusunda uyaran Wamback, uzmanların büyük bir çoğunluğunun Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek altı ay içinde faiz oranlarını artırmasını beklediklerini de aktardı.

Alman hükümeti, 27 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 3,6 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden dolayı ikinci kez aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,2'ye çekmişti.

Yılın başında Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla özel tüketimin önemli ölçüde artması ve böylece ekonominin hızlı toparlanması beklenirken, bu beklentinin yüksek enflasyon nedeniyle sona erdiği belirtiliyor.

Ülkede Nisan'da enflasyon yüzde 7,4'e yükselerek 1981'den beri en yüksek seviyeye çıkmıştı.

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Ukrayna, Almanya, Nisan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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