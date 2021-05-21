Almanya'da ekonomik toparlanma mayısta ivme kazandı - Son Dakika

Almanya'da ekonomik toparlanma mayısta ivme kazandı

21.05.2021 11:38
Almanya'da ekonomik toparlanma mayısta ivme kazandı, System.String[]

Almanya'da küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların imalat sektörüne yönelik olumsuz etkilerine rağmen bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta hizmet sektöründe toparlanma ile 56,2 puana yükseldi.

Almanya'da küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların imalat sektörüne yönelik olumsuz etkilerine rağmen bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta hizmet sektöründe toparlanma ile 56,2 puana yükseldi.

IHS Markit, mayıs ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da nisanda 55,8 puan bileşik PMI, mayısta 56,2 puan olarak tespit edildi.

Beklenti endeksin 57,1 puana yükselmesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi nisanda 49,9 mayısta 52,8'e yükselirken, ülkede imalat sektörü PMI ise nisandaki 66,2'dan mayısta 64'e geriledi.

Beklenti imalat endeksinin 65,9 puana gerilemesi yönündeydi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da hizmet sektöründeki talebin Ekim 2020'de Kovid-19'un yayılmamasına ilişkin önlemlerinin sıkılaştırılmasından bu yana ilk kez mayıs ayında yeniden toparlandığını belirterek, "Hizmet sektöründe toparlanma çok önemli bir zamanda geldi. Kötüleşen tedarik sorunları nedeniyle üretimde daha fazla ivme kaybını telafi ediyor." ifadesini kullandı.

İmalat sektöründe arzda yaşanan sorunlar nedeniyle maliyet artışı olduğunu bildiren Smith, enflasyonist baskıların giderek hizmet sektöründe yayıldığını, girdi maliyetlerini ve üretim fiyatlarını rekor seviyelere ulaştırdığını vurguladı.

Almanya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da ekonomik toparlanma mayısta ivme kazandı - Son Dakika


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