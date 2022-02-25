Almanya'da ele geçirilen çok sayıdaki aşırı sağcı materyale el konuldu - Son Dakika
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Almanya'da ele geçirilen çok sayıdaki aşırı sağcı materyale el konuldu

25.02.2022 18:21
Almanya'da ele geçirilen çok sayıdaki aşırı sağcı materyale el konuldu

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Bakum beldesindeki bir apartman dairesinde, şiddeti öven ve aşırı sağ ideolojiyi içeren şarkıların yer aldığı yaklaşık 2 bin 600 CD ve kayıt ele geçirildiği bildirildi.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Bakum beldesindeki bir apartman dairesinde, şiddeti öven ve aşırı sağ ideolojiyi içeren şarkıların yer aldığı yaklaşık 2 bin 600 CD ve kayıt ele geçirildiği bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, söz konusu dairede yaşayan 37 yaşındaki kişinin aşırı sağcı bir örgüt üyesi olduğundan ve yasa dışı kayıtların ticaretini yaptığından şüphelenildiği belirtildi.

Hanover'deki bölge mahkemesinin talimatıyla yapılan aramada ayrıca paketleme malzemeleri ve çok sayıda aşırı sağcı materyal ele geçirildiği kaydedildi.

Ele geçirilen yasa dışı malzemelere polis tarafından el konulduğu bildirildi.

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Aşağı Saksonya, Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da ele geçirilen çok sayıdaki aşırı sağcı materyale el konuldu - Son Dakika


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