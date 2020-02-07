Almanya'da ele geçirilen uyuşturucu miktarı arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da ele geçirilen uyuşturucu miktarı arttı - Son Dakika

Almanya'da ele geçirilen uyuşturucu miktarı arttı

6 saat önce

Almanya'da ele geçirilen uyuşturucu miktarının arttığı bildirildi.

Almanya'da ele geçirilen uyuşturucu miktarı arttı, System.String[]

Almanya'da ele geçirilen uyuşturucu miktarının arttığı bildirildi.


Alman hükümetinin, Hür Demokrat Parti (FDP) Federal Meclis Grubu'nun soru önergesine verdiği cevapta, 2019'da 918 kilogram eroin ve 10 bin 93 kilogram kokain ele geçirildiği belirtilerek 2018'de yakalanan eroin miktarının 163, kokain miktarının da 3 bin 211 kilogram olduğu anımsatıldı.


Ele geçirilen sentetik uyuşturucu maddelerinin miktarının da arttığına işaret edilerek, 2019'da 1529 kilogram amfetamin ve 131 kilogram "Chrysal" adlı maddeye el konulduğu aktarıldı.

Öte yandan 2018'e göre 2019'da ele geçirilen esrar miktarının 1158'den 350 kilograma düştüğü kaydedildi.

Uyuşturucunun hava, kara ve deniz yoluyla Almanya'ya sokulduğu ve bunun için tüm taşıma araçlarının kullanıldığı belirtilerek, "Örneğin ülkede ele geçirilen esrarın büyük bir miktarı Fas'tan geldi ve Hollanda, İspanya veya Fransa üzerinden Almanya'ya getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Afganistan, Pakistan ve İran'dan getirilen eroinin Balkan güzergahı üzerinden, Güney Amerika ülkelerinden gelen kokainin de gemiyle veya kuryeler aracılığıyla uçakla Almanya'ya ulaştırıldığı kaydedildi.

Demokrat Parti, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı
İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı Nusret'te altın kaplama görünümlü biftek yedi, kocası Lucas Hernandez'e baklava götürdü Babasının öldürdüğü Şeyma Yıldız'ın arkadaşları "erkek arkadaş" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 01:49:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da ele geçirilen uyuşturucu miktarı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]