Almanya'da Elektrik Fiyatları Rekor Yükseldi

2019 yılının ilk üç ayında elektrik fiyatlarının yüzde beş oranında arttığı belirtiliyor.

2019 yılının ilk üç ayında elektrik fiyatlarının yüzde beş oranında arttığı belirtiliyor. Ortalama yılda 4 bin kilowatt elektrik tüketen bir aile, son zamlarla birlikte yılda 60 Euro daha fazla elektrik parası ödemek zorunda. Uzmanlar, önümüzdeki dönemlerde elektrik fiyatlarının daha da yükseleceğine işaret ederken, bu yıl içinde yeni zamların beklendiğine de dikkati çektiler. Elektrik fiyatların artış nedenlerinin başında büyük ölçekte elektrik tedarik eden spekülatörlerin fiyatlarda etkili olmaları gösteriliyor.

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