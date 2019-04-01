Son Dakika Haberleri: Almanya'da Elektrik Fiyatları Rekor Yükseldi

Almanya'da Elektrik Fiyatları Rekor Yükseldi

33 dakika önce

2019 yılının ilk üç ayında elektrik fiyatlarının yüzde beş oranında arttığı belirtiliyor.

Almanya'da Elektrik Fiyatları Rekor Yükseldi, System.String[]
2019 yılının ilk üç ayında elektrik fiyatlarının yüzde beş oranında arttığı belirtiliyor. Ortalama yılda 4 bin kilowatt elektrik tüketen bir aile, son zamlarla birlikte yılda 60 Euro daha fazla elektrik parası ödemek zorunda. Uzmanlar, önümüzdeki dönemlerde elektrik fiyatlarının daha da yükseleceğine işaret ederken, bu yıl içinde yeni zamların beklendiğine de dikkati çektiler. Elektrik fiyatların artış nedenlerinin başında büyük ölçekte elektrik tedarik eden spekülatörlerin fiyatlarda etkili olmaları gösteriliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:51 

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