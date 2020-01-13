Almanya'da elektrikli otomobile geçiş 410 bin kişinin işsiz kalmasına neden olabilir - Son Dakika
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Almanya'da elektrikli otomobile geçiş 410 bin kişinin işsiz kalmasına neden olabilir

6 saat önce

Almanya'nın yanmalı motorları bırakarak 2030'a kadar elektrikli ulaşıma geçmesiyle 410 bin kişinin işsiz kalması bekleniyor.

Almanya'da elektrikli otomobile geçiş 410 bin kişinin işsiz kalmasına neden olabilir, System.String[]

Almanya'nın yanmalı motorları bırakarak 2030'a kadar elektrikli ulaşıma geçmesiyle 410 bin kişinin işsiz kalması bekleniyor.

Alman hükümetinin Ulusal Otomobil Platformu (NPM) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Almanya'nın yanmalı motorları bırakıp elektrikli otomobillere geçmesi pahalıya mal olacak.

Elektrikli otomobile geçişle ülkede 2030'a kadar 410 bin kişinin işsiz kalması bekleniyor.

İş kaybının nedeninin "elektrikli motorların petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulundurduğu için üretimde daha az işçiye ihtiyaç duyması" olduğu belirtildi.

İçten yanmalı bir motora en az 1200 parça monte edilirken, elektrik motorunda ise yaklaşık 200 adet parça ile üretimin yapıldığı bildirildi.

En fazla iş kaybının, 88 bin kişi ile fosil yakıtlı motorlar ve şanzımanların üretiminde yaşanması bekleniyor.

Şirketlerin, söz konusu iş kayıplarını en az seviyede tutmak amacıyla stratejik olarak personel planlaması yapması ve bölgesel yeterlilik merkezlerinin kurulması gerekiyor.

Almanya'da 15 Ocak Çarşamba günü yapılacak Otomobil Zirvesi'nde politikacılar, iş dünyası temsilcileri, sendikalar ve uzmanların konuyu detaylı olarak ele alması bekleniyor.

Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluşturuyor. Ülkede istihdamın yüzde 3'ü de otomotiv sektöründen sağlanıyor.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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