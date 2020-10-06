Almanya'da elektrikli otomobiller için evde şarj istasyonu kurulumuna 900 avro teşvik verilecek - Son Dakika

Almanya'da elektrikli otomobiller için evde şarj istasyonu kurulumuna 900 avro teşvik verilecek

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, ülkede elektrikli otomobiller için özel şarj istasyonlarının kurulması amacıyla 900 avro teşvik sağlanacağını bildirdi.

Almanya'da elektrikli otomobiller için evde şarj istasyonu kurulumuna 900 avro teşvik verilecek, System.String[]

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, ülkede elektrikli otomobiller için özel şarj istasyonlarının kurulması amacıyla 900 avro teşvik sağlanacağını bildirdi.

Scheuer, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, federal hükümetin ev ve apartmanların özel park alanlarında elektrikli otomobiller için akıllı bir şarj istasyonu kurmasını teşvik edeceğini belirtti.

Teşvik tutarının 900 avro olacağını kaydeden Scheuer, elektrikli otomobiller için şarj işlemlerinin yaklaşık yüzde 80'inin gelecekte evlerde gerçekleştirilmesini beklediklerini söyledi. Scheuer, "Bu bizi her zaman ve her yerde herkes için elektrikli araç şarj istasyonları açma hedefimize kararlı olarak yaklaştırıyor." ifadesini kullandı.

Kişiler, apartman yönetimleri ve kooperatifler elektrikli otomobiller için şarj istasyonu devlet teşvikine 24 Kasım'dan sonra başvurabilecek. Bu şarj istasyonlarında kullanılacak elektriğin yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesi de teşvik de koşul olarak konuldu.

Elektrikli otomobiller için evlerde kullanılacak şarj ekipmanları piyasada bin avronun altında satılırken, bunların kurulum maliyetlerinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Alman hükümeti, elektrikli otomobillerde tüketicilerin şarj endişelerini gidermek ve bu araçları yaygınlaştırmak için 2023'e kadar ülke genelinde elektrikli otomobilleri şarj edilebilecek istasyon sayısının 50 bine çıkarılmasını hedefliyor.

Eylülde hükümet tarafından sağlanan teşviklerin etkisiyle trafiğe kaydedilen tamamen elektrikli otomobillerin sayısı yüzde 260 artarak 21 bin 188 araca yükselmişti. Bu otomobillerin pazar payı ise yüzde 8'e ulaşmıştı.

Almanya, Başkent, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da elektrikli otomobiller için evde şarj istasyonu kurulumuna 900 avro teşvik verilecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Cephedeki Azerbaycanlı askerin Galatasaray hayali, izleyenleri duygulandırdı Alevlerin yükseldiği eve girerek 5 çocuğu kurtardı Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Doğum oranlarının düştüğü Singapur'da, salgın döneminde çocuk sahibi olan çiftlere en az 8 bin dolar verilecek Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat
Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?         
15:58
Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı         
14:53
Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti         
14:40
Ermenistan ordusunda Ermenistan ordusunda "Dehşet" lakabı ile bilinen Albay Artur Galstyan, Karabağ'da öldürüldü         
14:16
Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor         
14:07
YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez         
13:40
Hollandalı jinekolog en az 17 kadını spermlerini kullanarak hamile bıraktı Hollandalı jinekolog en az 17 kadını spermlerini kullanarak hamile bıraktı         
13:07
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik         
12:39
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı         
10:42
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
"Şu anda meşgulüm" diyerek telefonu yüzüne kapatmıştı! Paşinyan, sonunda Putin ile görüşebildi         
09:37
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 16:12:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da elektrikli otomobiller için evde şarj istasyonu kurulumuna 900 avro teşvik verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei