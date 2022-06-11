Almanya'da "en güzel ezan ve hutbe okuma yarışması" düzenlendi - Son Dakika
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Almanya'da "en güzel ezan ve hutbe okuma yarışması" düzenlendi

11.06.2022 22:45
Almanya'da "en güzel ezan ve hutbe okuma yarışması" düzenlendi

Almanya'da Köln kentinde düzenlenen "17. Ezanı Güzel Okuma ile 20. Güzel Hutbe Okuma" yarışmasının birincileri belli oldu.

Almanya'da Köln kentinde düzenlenen "17. Ezanı Güzel Okuma ile 20. Güzel Hutbe Okuma" yarışmasının birincileri belli oldu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı cemiyetler arasında düzenlenen yarışmaların Almanya finalinde 13 eyalet bölge birincisi yarıştı.

En güzel ezan okuma yarışmasında Karlsruhe bölgesinden Eyüp Mustafa Günay birinciliği, Köln bölgesinden Saeed Khalil ikinciliği, Essen bölgesinden Alper Çelik ise üçüncülüğü elde etti.

Güzel hutbe okuma yarışmasında ise Düsseldorf bölgesinden Bedirhan Topçu, Nürnberg bölgesinden Alper Enes Görmez ikinciliği, Berlin bölgesinden Bedirhan Başoğlu da üçüncülüğe layık görüldü.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın asıl amacının camilerde yetişen çocukları ve gençleri teşvik etmek, bilgi ve becerilerini artırmak ve onları topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek olduğunu söyledi.

Türkmen, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu gençler Almanya'da 900'ü aşkın DİTİB cemiyeti arasında önce kendi cemiyetlerinde, sonra alt bölgelerde ve en sonunda eyaletlerinde seçilerek final yarışmasına gelmişlerdir. Dolayısıyla hepsi benim gönlümde birincidir. Bu özveriyi gösterdikleri için öncelikle hepsini tebrik ediyorum. İnsana ve insanlığa hizmet için en büyük hedefimiz çocuklarımızın dinine ve yaşadığı topluma faydalı nesiller yetiştirmektir. Ahlaklı, imanlı, bilgili ve donanımlı nesiler yetiştirerek örnek göstermeliyiz. Bu yarışma gelecek nesillerimiz için de bir örnek teşkil edecektir."

Türkmen, konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere belge ve hediyelerini takdim etti.

Almanya'da en güzel ezan ve hutbe okuma yarışması düzenlendi
Almanya'da en güzel ezan ve hutbe okuma yarışması düzenlendi
Almanya'da en güzel ezan ve hutbe okuma yarışması düzenlendi
Almanya'da en güzel ezan ve hutbe okuma yarışması düzenlendi
Almanya'da en güzel ezan ve hutbe okuma yarışması düzenlendi

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Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da 'en güzel ezan ve hutbe okuma yarışması' düzenlendi - Son Dakika

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