Son Dakika Haberleri: Almanya'da "En iyi turizm filmi" ödülü Türk filmine verildi

Almanya'da "En iyi turizm filmi" ödülü Türk filmine verildi

1 saat önce

18. Berlin The Golden City Gate turizm filmleri festivalinde yönetmenliğini Dağhan Celayir'in yaptığı film, "First Star (Birinci Yıldız)" ödülüne layık görüldü.

Almanya'da
18. Berlin The Golden City Gate turizm filmleri festivalinde yönetmenliğini Dağhan Celayir'in yaptığı film, "First Star (Birinci Yıldız)" ödülüne layık görüldü
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:40 

Star, Berlin, Ekonomi
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