Almanya'da "En iyi turizm filmi" ödülü Türk filmine verildi
1 saat önce
18. Berlin The Golden City Gate turizm filmleri festivalinde yönetmenliğini Dağhan Celayir'in yaptığı film, "First Star (Birinci Yıldız)" ödülüne layık görüldü.
18. Berlin The Golden City Gate turizm filmleri festivalinde yönetmenliğini Dağhan Celayir'in yaptığı film, "First Star (Birinci Yıldız)" ödülüne layık görüldü
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:40
İngiliz Oyuncu Charlotte Kirk'ten Bomba İtiraf: Rol İçin Şefimle İlişkiye Girdim
Diriliş Ertuğrul'dan Büyük Başarı! İhracatı Arttırdı
1969 Model Otomobili, 10 Yılda 50 Bin Lira Harcayarak İlk Günkü Haline Dönüştürdü
Seçimlere Sayılı Günler Kala Son Anket! 10 Büyükşehirde Kim Önde?