Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Enfeksiyon Koruma Yasası'nı imzaladı - Son Dakika

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Enfeksiyon Koruma Yasası'nı imzaladı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dün Almanya Federal Meclisi'nde bugün de Federal Konsey'de (Eyaletler Meclisi) kabul edilen Enfeksiyon Koruma Yasası'nı imzaladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, dün Almanya Federal Meclisi'nde bugün de Federal Konsey'de (Eyaletler Meclisi) kabul edilen Enfeksiyon Koruma Yasası'nı imzaladı. Almanya Federal Meclisinde dün yapılan oylamada salgına karşı daha etkili olabilmek için hazırlanan yeni "Enfeksiyon Koruma Yasası" kabul edilmişti. Enfeksiyon Koruma Yasası, bugün acil olarak toplanan Federal Konsey'de (Eyaletler Meclisi) tarafından da kabul edildi. Sokağa çıkma maddesinin kişisel hak ve hürriyetleri ihlal ettiği gerekçesiyle muhalefet partileri tarafından sert eleştirilere maruz kalan Enfeksiyon Koruma Yasası, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından da imzalandı. Düzenleme öncesinde 16 eyaletten oluşan Almanya'da her eyalet farklı uygulama yapma hakkına sahipken Yeni Enfeksiyon Koruma Yasası, salgın anında ülke genelinde aynı tedbirlerin alınmasını öngörüyor. - BERLİN

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