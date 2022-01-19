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Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesinde - Son Dakika

Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesinde

19.01.2022 11:58
Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesinde

Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5,3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5,3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyon, yıllık bazda ise ortalama yüzde 3,1'e çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin 2021'in aralık ayı ve yıllık nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 5,3'e çıkarak ülkede 1992'den (yüzde 5,8) bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6 ve hizmetlerde yüzde 3,1 oldu.

Almanya'da AB uyumlu TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 5,7 yükseldi.

Almanya'da enflasyon, yüzde 2 hedefinin çok üstünde kaldı

Öte yandan, Almanya'da enflasyon, geçen yıl Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok üstünde kalarak ortalama yüzde 3,1 düzeyinde gerçekleşti.

Destatis nihai verilerine göre, Almanya'da yıllık TÜFE, geçen yıl 2020'ye kıyasla 2,6 puan artarak ortalama yüzde 3,1'e yükseldi. Bu da 1993 yılından (yüzde 4,5) bu yana en yüksek yıllık enflasyon olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 salgını öncesi 2019'da enflasyon yüzde 1,4 ve salgının ilk yılı 2020'de ise yüzde 0,5 olmuştu.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da yıllık enflasyon 2021'de yüzde 2,3 olarak gerçekleşti.

Destatis Başkanı Georg Thiel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen yıl enflasyonda yaşanan keskin yükselişte, 2020'de petrol fiyatlarındaki düşüşün baz etkisinin olduğunu belirterek, "Geçici baz etkilerine ek olarak, Kovid-19 krizinde tedarik dar boğazları ve ekonomik toparlanma yolunda belirgin fiyat artışlarının da etkisi var. Bunlar kısmen TÜFE'ye yansıyor." ifadelerini kullandı.

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Enflasyon, Almanya, Enerji, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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