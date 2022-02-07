Almanya'da enflasyon baskısı artıyor - Son Dakika

Almanya'da enflasyon son 28 yılın en yüksek seviyelerine çıkarken yapılan bir araştırma, şirketlerin fiyatları daha da artırmayı planladığını ortaya koydu.Enflasyonun 28 yılın en yüksek seviyelerine çıktığı Almanya'da yapılan bir araştırma, üreticilerin fiyatları daha da artırma eğiliminde olduklarını ortaya koydu.

Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü ifo'nun şirketler arasında yaptığı ankete göre üreticilerin yaklaşık yarısı, önümüzdeki üç ay içinde fiyat artırımına gitmeyi planlıyor. Ifo Konjonktür Tahminleri Bölümü Direktörü Timo Wollmershäuser, şirketlerin artan enerji ve tedarik maliyetlerini tüketiciye yansıttığını belirterek bunun enflasyonu da etkileyeceğini kaydetti.

Enflasyonun bir süre daha yüzde 4 üzerinde seyredeceğini tahmin ettiklerini belirten Wollmershäuser, bu nedenle 2022 için enflasyon tahminlerini yüzde 4'e yükselttiklerini belirtti. Ifo Enstitüsü, Aralık ayında enflasyon tahminini yüzde 3,3 olarak açıklamıştı. Almanya'da 2021 yılı enflasyonu yüzde 3,1 ile, enflasyonun yüzde 4,5 olarak ölçüldüğü 1993 yılı sonrasınınen yüksek seviyesineyükselmişti

Yapılan ankete göre branşlarından bağımsız olarak fiyat artırmayı planlayan şirketlerin oranı yüzde 1,3'lük artışla yüzde 46'ya yükseldi. Toptancılık alanında şirketlerin yüzde 60,3'ü, perakendecilerin yaklaşık yüzde 58'i, sanayi şirketlerinin ise yüzde 55,6'sı fiyatları artırmayı planlıyor. Fiyat artırmayı planlayan şirketlerin oranı hizmet sektöründe yüzde 41,9 ve inşaat sektöründe yüzde 41,5 ile rekor seviyeye yükseldi.

Üretimde darboğaz sıkıntısı

Almanya'da enflasyon baskısı sürerken sanayi üretiminde de malzeme ve hammadde darboğazının etkisi görülüyor. Federal İstatistik Dairesinin bugün açıkladığı rakamlara göre ekonomide üretim geçen yıl hafif artış göstermesine rağmen pandemi öncesi 2019'daki seviyelere ulaşma hedefine ulaşamadı. Sanayi, inşaat ve enerji sektörlerinde üretim 2020 yılına göre yüzde 3 artış gösterdi, ancak 2019'daki seviyenin yüzde 5,5 altında kaldı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) bu durumda yarı iletken ve diğer malzemelerin tedarikinde yaşanan sıkıntının önemli rol oynadığını belirterek şirketlerin sipariş defterlerinin dolu olduğunu, ancak darboğaz nedeniyle üretimde pürüzler yaşandığını kaydetti. DIHK, darboğaz ve Omicron dalgası nedeniyle yaşanan personel sıkıntısının bu yıl hızlı bir ekonomik toparlanmanın önünde engel teşkil ettiğini bildirdi.

dpa,rtr/BK,HT

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