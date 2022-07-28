Almanya'da enflasyon düşüş trendinde - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da enflasyon düşüş trendinde

28.07.2022 19:00
Almanya'da enflasyon düşüş trendinde

Almanya'da geçen aylarda tarihi zirveyi gören enflasyondaki artış Temmuz ayında yavaşladı.

Almanya'da geçen aylarda tarihi zirveyi gören enflasyondaki artış Temmuz ayında yavaşladı. Ancak enflasyonun Eylül ayı itibarıyla yeniden tırmanışa geçebileceği belirtiliyor.Almanya'da enflasyon artışı Temmuz ayında ilk tahminlere göre yavaşladı. Federal İstatistik Dairesi'nin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre tüketici fiyatları bir önceki yıla oranla tahmini yüzde 7,5 oranında arttı. Haziran ayında enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 7,6 olarak gerçekleşmişti.

Böylece enflasyonda üst üste iki aydır düşüş görülüyor. Bu yavaşlamada, akaryakıt indirimlerinin yürürlüğe girmesinin ve 9 Euro'luk, Almanya çapında geçerli olan toplu taşıma bileti uygulamasının etkili olduğu belirtiliyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da Mayıs ayında yüzde 7,9 ile son 48 yılın en yüksek enflasyon oranı kaydedilmişti. Ukrayna savaşının sonucu olarak enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan artışlar enflasyonu körüklüyor.

Enerji ve gıdada astronomik fiyat artışları

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, enerji fiyatları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7; gıda fiyatları ise yüzde 14,8 oranında yükseldi. Çalışmalar, yüksek enflasyonunözellikle düşük gelirli haneleri vurduğunu ortaya koyuyor.

Alman Merkez Bankası'nın son aylık raporunda, 9 Euroluk tren bileti uygulamasının ve alınan geçici önlemlerin sona ermesiyle enflasyonun yeniden tırmanabileceği uyarısı yapıldı. Raporda, "Önümüzdeki aylarda enflasyon oranları yüksek seyretmeye devam edebilir. Hatta alınan geçici tedbirler sona ereceği için Eylül'de yeniden tırmanışa geçebilir" denildi.

DW/dpa,AFP/ SÖ,ET

YORUMLAR
500
Ali471 ve Dystınct "bebeğim" İçin Yeniden Bir Arada Ali471 ve Dystınct "bebeğim" İçin Yeniden Bir Arada Babasıyla parkta çay içerken husumetlisi tarafından vuruldu Babasıyla parkta çay içerken husumetlisi tarafından vuruldu
Kaynak: Deutsche Welle

Almanya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da enflasyon düşüş trendinde - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 19:15:22. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da enflasyon düşüş trendinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement