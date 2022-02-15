Üye Girişi
Almanya'da enflasyon en çok orta gelirli çiftleri vuruyor - Son Dakika

Almanya'da enflasyon en çok orta gelirli çiftleri vuruyor

15.02.2022 14:45
Almanya'da enflasyon en çok orta gelirli çiftleri vuruyor

Almanya'da enflasyonun etkisine ilişkin yapılan bir araştırmaya göre, ülkede en fazla enflasyon yükünü çocuksuz orta gelirli çiftler taşıyor.

Almanya'da enflasyonun etkisine ilişkin yapılan bir araştırmaya göre, ülkede en fazla enflasyon yükünü çocuksuz orta gelirli çiftler taşıyor.

Hans Böckler Vakfı'na bağlı Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Enstitüsü (IMK), enflasyonun etkisine ilişkin bir araştırma yaptı.

Araştırmaya göre, Almanya'da yüksek enflasyon en çok orta gelirli çiftleri vuruyor. Ocakta çocuksuz orta gelirli çiftlerin alışveriş sepetlerinde enflasyon oranı yüzde 5 oldu.

Enflasyon en az yüksek gelirli bekarları etkilerken, bu grup için fiyatlar ocakta yüzde 4,2 arttı.

Almanya'da başta doğal gaz olmak üzere enerji fiyatları son zamanlarda artış kaydediyor. Enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin geçen ay Aralık 2021'e göre belirgin şekilde arttığı belirtildi.

Araştırmada, düşük gelirli hanelerin yüksek enflasyonla ilgili özel bir sorunu olduğu aktarılarak, "Çünkü düşük gelirli hanehalkı, temel olarak vazgeçilmez günlük malları satın alıyor ve tüketim seviyesini korumak için tasarruflarına başvurmada çok az alana sahip." denildi.

Doğal gaz fiyatlarındaki artışa ilişkin riskler

IMK, Rusya- Ukrayna ihtilafı nedeniyle özellikle gelecek aylarda doğal gaz fiyatı için büyük riskler öngörüyor.

IMK uzmanlarından Silke Tober, konuya ilişkin değerlendirmesinde, gaz piyasasında oluşan fiyatların gelecekte hanehalkına tam olarak yansıtılması halinde bunun gaz fiyatlarının iki katına çıkması ve enflasyon oranında yaklaşık 2,5 puanlık bir artış anlamına geleceğini belirtti.

Ekonomik politikalarla hızlı bir şekilde buna karşı önlemler alınması gerektiğine işaret edilen araştırmada, enerjide KDV'de geçici bir indirim, aynı zamanda gazla ısınan veya gazla yemek pişiren haneler için geçici olarak üst sınır getirilmesi önerisinde bulunuldu.

Almanya'da Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ocakta piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 4,9 olmuştu.

YORUMLAR
500

Enflasyon, Doğalgaz, Almanya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da enflasyon en çok orta gelirli çiftleri vuruyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:48 Özcan Deniz'in eski eşini darp davasında, tanıklar birbirini yalanladı!
14:45 Gülben Ergen "Bakirelik önemli mi?" sorusuna hak ettiği yanıtı verdi
14:43 Kılıçdaroğlu'nun elektriği ne zaman kesilecek? İşte o sorunun cevabı
14:40 4 milyonluk yatırım yapılan işletmenin yolu kapatıldı! Yatırımcı tarlaları aşarak işletmesine gitmeye çalışıyor
14:33 Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim çünkü vatandaşın acısını topluma hissettirmem lazım!
14:17 İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Baba dizisinde neler olacak?
12:59 21 yıl önce askerden dağıtım iznine gelmişti, öldürüldü! Katilleri halen aranıyor
14:08 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? "Batuga ve Akkız öldüler mi?"
13:53 Platonik aşk cinayetinde yeni detaylar: Kendimi öldürmeyi düşünüyordum, o sevdiğim bir insan
13:52 Rusya Parlamentosu'ndan flaş gelişme! Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 14:55:56. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da enflasyon en çok orta gelirli çiftleri vuruyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement