Almanya'da Enflasyon Mart'ta Yüzde 1.3 Düştü
1 saat önce
– Almanya tüketici fiyatları Mart ayında Şubat'a göre yüzde 1.3 yükseldi.
– Almanya
tüketici fiyatları Mart ayında Şubat'a göre yüzde 1.3 yükseldi. Enflasyon oranı Şubat'ta yüzde 1.5 düzeyindeydi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre Almanya'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart'ta aylık bazda yüzde 0.4 yükselirken, harmonize TÜFE de aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 1.5 arttı. Mart ayına ilişkin son enflasyon verisinin 11 Nisan'da yayınlanması bekleniyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:49 Kaynak: DHA
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