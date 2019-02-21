Son Dakika Haberleri: Almanya'da Enflasyon Ocak Ayında Yıllık Yüzde 1.4 Arttı

Almanya'da Enflasyon Ocak Ayında Yıllık Yüzde 1.4 Arttı

1 saat önce

– Almanya'da tüketici fiyatları Ocak ayında yıllık yüzde 1.4 arttı, aylık yüzde 0.8 düştü.

Almanya'da Enflasyon Ocak Ayında Yıllık Yüzde 1.4 Arttı, System.String[]
– Almanya'da tüketici fiyatları Ocak ayında yıllık yüzde 1.4 arttı, aylık yüzde 0.8 düştü.

Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya harmonize tüketici endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 1.7 yükselirken, aylık yüzde 1.0 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:17 Kaynak: DHA

Almanya, Ekonomi
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