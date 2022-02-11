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Almanya'da enflasyon ocakta yüzde 4,9 oldu - Son Dakika

Almanya'da enflasyon ocakta yüzde 4,9 oldu

11.02.2022 12:46
Almanya'da enflasyon ocakta yüzde 4,9 oldu

Almanya'da Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin baz etkisinin sona ermesinin etkisiyle ocakta yüzde 4,9'a geriledi.

Almanya'da Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin baz etkisinin sona ermesinin etkisiyle ocakta yüzde 4,9'a geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ocak ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 4,9'ine indi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 5 ve hizmetlerde yüzde 2,9 oldu.

Ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 32,2 ve elektrik fiyatları yüzde 11,1 arttı.

Almanya'da AB uyumlu TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,9 ve yıllık bazda yüzde 5,1 yükseldi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da yıllık enflasyon ocakta yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun düşmesinde, KDV indirimlerinin baz etkisinin ve 2020 ikinci yarısında düşük fiyat karşılaştırmalarının sona ermesinin etkili olduğunu belirtti.

Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler dolayısıyla ekonominin yavaşlamasını engellemek amacıyla 2020'de KDV indirimine gitmişti.

Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti.

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Enflasyon, Almanya, Enerji, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da enflasyon ocakta yüzde 4,9 oldu - Son Dakika


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