Son Dakika Haberleri: Almanya'da Enflasyon Şubatta Yüzde 1,6 Arttı

Almanya'da Enflasyon Şubatta Yüzde 1,6 Arttı

1 saat önce

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttı.

Almanya'da Enflasyon Şubatta Yüzde 1,6 Arttı, System.String[]
Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede enflasyon, şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artış kaydederek piyasa beklentisini karşıladı.

Yıllık enflasyon, ECB'nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti. Yıllık enflasyonun 3 aydır art arda ECB hedefinin altında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda da yüzde 0,5'lik artış beklentisini karşıladı.

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 1,7 yükseldi.

Bu arada, aralık ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 14 Mart'ta yayımlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:13 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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