Almanya'da "Engelsiz Cami Rehberliği" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Almanya'nın Köln kentinde "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla işitme, konuşma ve yürüme engellilere yönelik "Engelsiz Cami Rehberliği" etkinliği gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesinde MoscheeForum ile Birlikte Yaşam İçin Kültürlerarası Enstitü iş birliğinde gün boyu düzenlenen etkinlikte İslam ve cami hakkında Almanca işaret diliyle bilgilendirme yapıldı, camilerin sosyal ve kültürel özellikleri anlatıldı.

MoscheeForum Direktörü Murat Şahinarslan, Almanya genelinde DİTİB camilerinde cuma günü okutulan hutbenin DİTİB sitesinde işaret diliyle verildiğini söyledi.

Şahinarslan, "Engeli ne olursa olsun o kardeşlerimize bizim sahip çıkmamız gerekiyor, daha fazla onlara destek olmamız gerekiyor. Onlara sahip çıkmak bu bizim için yüce Rabbimizin vermiş olduğu vazifelerden birisidir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Etkinlikten ve gösterilen ilgiden mutluluk duyduk. Birçok kez tekerrür etmesi en büyük arzumuzdur." dedi.

Birlikte Yaşam İçin Kültürlerarası Enstitüsü Başkanı Funda Fidan da MoscheeForum iş birliğinde ikinci kez etkinlik düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bundan sonra da iş birliklerini arttırarak devam ettirmek istediklerini belirtti.

Etkinlik sonunda Fidan ve Şahinarslan tarafından katılımcılara hediyeler verildi.