Son Dakika Haberleri: Almanya'da erken seçim sesleri yükselmeye başladı
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Almanya'da erken seçim sesleri yükselmeye başladı

1 saat önce

ALMAN İkinci Kanalı ZDF'de açıklamalarda bulunan Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, koalisyon hükümetinin ülkeyi yönetemeyeceğini savunarak erken seçimi gündeme getirdi.

Almanya'da erken seçim sesleri yükselmeye başladı, System.String[]
ALMAN İkinci Kanalı ZDF'de açıklamalarda bulunan Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, koalisyon hükümetinin ülkeyi yönetemeyeceğini savunarak erken seçimi gündeme getirdi. Bartsch, "Büyük koalisyon kaos içinde. Bana göre en iyi çözüm, seçmenlere sormak" dedi. Bir erken seçim istediği de yabancı ve İslam karşıtı parti AfD'den geldi. AfD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Gaulad, "Biz yeni seçim istiyoruz" diyerek partinin tutumunu açıkladı. FDP Genel Başkanı Christian Lindner erken seçim talebini dillendirmezken, sosyal medyadan koalisyonun sallandığı yönünde bir mesaj paylaştı.

Son yapılan kamuoyu yoklamalarında ülkenin birinci partisi olarak görünün Yeşiller ise erken seçim talebi yerine hükümeti düzgün çalışma konusunda uyardı. Yeşiller Federal Meclis Grup Genel Sekreteri Michael Kellner, "Benim talebim, eğer hükümet devam edecekse düzgün çalışmalı" dedi. CDU/CSU ve SPD içinde de erken seçimi isteyen milletvekilleri var. Ancak bunların sayısı çok da fazla değil.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:38 
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