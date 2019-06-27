Son Dakika Haberleri: Almanya'da Ermeni anıtı dikilmesine Türklerden tepki
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Almanya'da Ermeni anıtı dikilmesine Türklerden tepki

1 saat önce

BELEDİYE meclisi tarafından alınan kararın yeni düşmanlıklara zemin hazırlayacağına, barış içinde yaşamak isteyenlerin arasına düşmanlık tohumları ekileceğine dikkati çeken HTDIP üyeleri, Pohlheim belediye binası önünde toplanarak yapılan yanlıştan geri adım atılması gerektiğini söyledi.

Almanya'da Ermeni anıtı dikilmesine Türklerden tepki, System.String[]
BELEDİYE meclisi tarafından alınan kararın yeni düşmanlıklara zemin hazırlayacağına, barış içinde yaşamak isteyenlerin arasına düşmanlık tohumları ekileceğine dikkati çeken HTDIP üyeleri, Pohlheim belediye binası önünde toplanarak yapılan yanlıştan geri adım atılması gerektiğini söyledi. HTDIP Sözcüsü Dr. Hüseyin Kurt tarafından okunan metinde, alınan kararın herhangi bir tarihi ve hukuki boyutu olmadığı, kin, nefret ve düşmanlığa hizmet ettiği belirtildi. Tarihte yaşanan hadiseler hakkında belediye meclislerinin alacağı kararlarla hüküm verilemeyeceği vurgulandı:

'SALDIRILAR KÖRÜKLENİYOR'

"Tek taraflı olarak alınan bu karar doğrultusunda oluşacak düşmanlıklar neticesinde Yeni Zelanda'da Müslümanlara, Sri Lanka'da Hıristiyanlara ve ABD'de Yahudilere saldırılar körüklenmektedir. Soykırım demek ateşe yağ dökmek gibidir, Müslümanlara düşmanlığı arttıracaktır. Toplumlar arasındaki uçurumu derinleştirecektir. Alınan bu karar milyonlarca Türkü dışlayacak, toplumsal barışı zedeleyecek, yıllardır oluşturulması istenen uyum engellenmiş olacaktır. Buna müsaade edemeyiz. Yeni düşmanlıkların olmasını istemiyoruz. Pohlheim Belediyesi'nin bu karardan vazgeçmesini istiyoruz."
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:53 
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