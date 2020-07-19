Almanya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Almanya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi

Almanya'nın Köln kentinde Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ işgali protesto edildi.

Almanya'nın Köln kentinde Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ işgali protesto edildi.

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Dünyanın dört bir yanında Azerbaycanlılar Ermenistan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaptığı saldırıları protesto etmeye devam ediyor. Almanya'nın Köln kentinde bulunan dünyaca ünlü Dom Katedrali önünde toplanan yüzlerce Azerbaycan ve Türk vatandaşı, Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti. Göstericiler, protestolar sırasında Azerbaycan ve Türk bayrakları yanı sıra "Karabağ Azerbaycan'dır", "Ermeni terörünü durdurun", "Hocalı için adalet" yazılı pankartlar taşıdı. Protestocular, gösteriler sırasında "Karabağ bizimdir, bizim Olacak", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarını atarken, Azerbaycan ordusuna da desteklerini dile getirdi.


Eylemi organize eden kuruluşlardan Köln Azerbaycan Kültür Derneği Eş Başkanı Altay Rüstemli, yaptığı açıklamada, "12 Temmuzdan itibaren Ermenistan'ın provokasyonları başlamıştır. Tüm bu olayların sonunda içinde sivillerinde olduğu 14 şehidimiz var. Ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu göstermek için buraya toplandık. Bu provokasyonları protesto etmek ve Almanlara, Ermenilerin hiçte masum olmadığını asıl agresif olanın, savaşı başlatanın ve cinayetleri işleyenlerin onların olduğunu belirtmek için toplandık" dedi.


Alman-Azerbaycan Dostluk Cemiyeti Başkanı Naibe Hacıyeva yaptığı açıklamada, "Burada toplanmamızın sebebi Ermenistan'ın Tovuz bölgesine hücum etmesi ve generallerimizi, askerlerimizi, günahsız vatandaşlarımızı öldürmesi" ifadelerini kullandı. Dünyanın birçok bölgesinde yürüyüşler yaptıklarını dile getiren Hacıyeva, "Bu yürüyüşlerle Azerbaycan halkının, Azerbaycan askerlerinin, Azerbaycan ordusunun, Azerbaycan şehitlerinin ruhunun ve Azerbaycan Başkanının yanında olduğumuzu gösterdik" dedi.


Türk dünyasına teşekkür eden Hacıyeva, "Türk dünyamız var. Türk arkadaşlarımızın, Türk devletinin yanımızda olmasından çok gurur duyduk" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Alman polisi aynı saatlerde 200 metre mesafede ise Ermenilerin protestolarına izin verdi. - KÖLN

Ermenistan, Azerbaycan, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 17:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Son Dakika

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