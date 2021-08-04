Almanya'da, Esed rejimi saflarında savaş suçu işlediği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mouafak Al D'nin 2014'te Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistinli mültecilere dağıttığı yardım paketlerini alan sivillerin üzerine el bombası atmak ve 7 kişinin ölümüne neden olmakla suçlandığı ifade edildi.

Almanya 'da Suriye vatandaşı Mouafak Al D'nin Suriye'de Esed rejimi saflarındayken sivilleri hedef aldığı ve savaş suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

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