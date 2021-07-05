Almanya'da eski Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maassen, gazetecilerden anayasaya sadık olmalarını istedi - Son Dakika

Almanya'da eylülde yapılacak genel seçimlerde, Thüringen eyaletinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden (CDU) milletvekili adayı olan eski Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maassen, kamusal yayın organlarında çalışan gazetecilerin anayasaya sadık olmalarını talep etti.

Maassen, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, kamu hizmeti veren medyanın özel bir şekilde anayasaya sadık olması gerektiğini belirtti. Maassen, aynı şekilde kamu yayını yapan medyada çalışanlardan da anayasa bağlı olmalarının beklenileceğini ifade etti.

"Antifa ile geçmişte bağlantısı olan ve muhtemelen hala bağları olan gazetecilerin olduğu yıllardır biliniyor." ifadesini kullanan Maassen, böyle bir şüphenin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Maassen daha önce "tv.berlin" adlı yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, haberlerde bir denge görmediğini savunarak, "Sola doğru bir bükülme var." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Alman Birinci Televizyon Kanalı'nın bünyesindeki Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu NDR tarafından hazırlanan "Tagesschau" adlı haber bültenine işaret eden Maassen, "Tagesschau" ve kamu televizyonları için çalışanların sol veya aşırı sol çevrelerle bağlantıların görüldüğünde bu gazetecilerin biyografisinin incelenmesi gerektiğini kaydetmişti.

Maassen'e tepki

NDR Sözcüsü Barbara Jung ise Maassen'e tepki göstererek, "Tagesschau" bülteninde yüksek standartlarda tarafsız ve titizlikle haberleri yayınladığını, haberleri seçerken de sadece gazetecilik kriterlerinin takip edildiğini söyledi.

Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer de Maassen'in sözlerini basın özgürlüğüne saldırı olarak değerlendirerek, Maassen'in gazeteciliğin ve kamu yayıncılığının güvenirliğini sarsmayı amaçladığını belirtti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise adayların seçim kampanyasında yaptıkları açıklamalara yanıt vermek için bir sebep görmediğini kaydetti.

CDU Genel Başbakanı ve başbakan adayı Armin Laschet'in basına kapalı yapılan CDU Yönetim Kurulunda, "Bu tür tartışmalar bize zarar veriyor." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Maassen, 2012-2018 yılları arasında Anayasayı Koruma Teşkilatının (İç İstihbarat Servisi) başkanlığını yapmıştı.