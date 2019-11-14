Son Dakika Haberleri: Almanya'da etek altı görüntü çekmek ve yaymak suç kapsamına alınıyor
Son Dakika Dünya Almanya'da etek altı görüntü çekmek ve yaymak suç kapsamına alınıyor - Son Dakika Dünya

Almanya'da etek altı görüntü çekmek ve yaymak suç kapsamına alınıyor

6 saat önce

İngiltere ve Fransa'nın ardından Almanya da hükümet etek altı görüntülerin çekimi ve dağıtımını suç kapsamına alan yasa tasarısını onayladı

Almanya'da etek altı görüntü çekmek ve yaymak suç kapsamına alınıyor, System.String[]

İngiltere ve Fransa'nın ardından Almanya'da da hükümet etek altı görüntülerin çekimi ve dağıtımını suç kapsamına alan yasa tasarısını onayladı.


Adalet Bakanı Christine Lambrecht gizli bir şekilde kadınların etek altı fotoğraflarının çekilmesinin "utanç verici ve özel alanlarının fütursuzca ihlali" olduğunu belirtti.

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İngiltere, Hükümet, Almanya, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:46 
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