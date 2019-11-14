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Almanya'da etek altı görüntü çekmek ve yaymak suç kapsamına alınıyor
6 saat önce
İngiltere ve Fransa'nın ardından Almanya da hükümet etek altı görüntülerin çekimi ve dağıtımını suç kapsamına alan yasa tasarısını onayladı
İngiltere ve Fransa'nın ardından Almanya'da da hükümet etek altı görüntülerin çekimi ve dağıtımını suç kapsamına alan yasa tasarısını onayladı.
Adalet Bakanı Christine Lambrecht gizli bir şekilde kadınların etek altı fotoğraflarının çekilmesinin "utanç verici ve özel alanlarının fütursuzca ihlali" olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:46
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