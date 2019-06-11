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Almanya'da etkili olan fırtına hayatı felç etti

4 saat önce

Almanya'nın güneyini ve batısını etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken Münih kentinde yağan dolu maddi hasara yol açtı.

Almanya'da etkili olan fırtına hayatı felç etti, System.String[]
Almanya'nın güneyini ve batısını etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken Münih kentinde yağan dolu maddi hasara yol açtı. Almanya genelinde etkisini gittikçe arttıran şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle Almanya'nın güneyini ve batısını etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, birçok hasara sebep oldu. Münih kentinde büyüklüğü 4 santimetreye ulaşan dolu taneleri maddi hasara sebep oldu. Sağanak yağışla birlikte yağan dolu taneleri, evlerin çatılarında, sokaklardaki araçlarda, bahçelerde maddi hasar oluşturdu. Münih İtfaiyesi ise yaptığı açıklamada 700 değişik noktaya 630 görevli tarafından müdahale edildiğini belirtti. Merkezi Offenbach kentinde bulunan Alman Meteoroloji Servisi de yaptığı açıklamada kötü hava koşullarının bu gece ve yarın Almanya'nın doğu ve güneydoğu kesiminde devam edeceğini, Çarşamba gününden sonra fırtına olasılığının düşük olduğunu bildirdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:30 Kaynak: İHA
Münih, Almanya, Güncel
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