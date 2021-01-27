Almanya'da eylem hazırlığındayken tutuklanan aşırı sağcı hakkında dava açıldı - Son Dakika

Almanya'da eylem hazırlığındayken tutuklanan aşırı sağcı hakkında dava açıldı

27.01.2021 17:37
Almanya'da eylem hazırlığındayken tutuklanan aşırı sağcı hakkında dava açıldı, System.String[]

Almanya'da tutuklu bulunan Susanne G. ile ilgili aşırı sağcı ve ırkçı saikle, kamu görevlileri ile Müslümanlara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle iddianame düzenlenerek, "Devleti tehlikeye atan ciddi şiddet eylemi hazırlamak" suçlamasıyla dava açıldı.

Almanya'da tutuklu bulunan Susanne G. ile ilgili aşırı sağcı ve ırkçı saikle, kamu görevlileri ile Müslümanlara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle iddianame düzenlenerek, "Devleti tehlikeye atan ciddi şiddet eylemi hazırlamak" suçlamasıyla dava açıldı.

Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Susanne G. isimli Alman vatandaşının kundaklamada kullanılacak düzenekler konusunda araştırma yaptığı, bunu hazırlamak için benzin, çeşitli gaz karışımları, havai fişek ve fünyeler temin ettiği, bazı kişilerin ev ve araçlarıyla ilgili araştırma yaptığı bildirildi.

Söz konusu kişinin aralık 2019 ile mart 2020 arasında biri Müslüman diğeri ise mültecilere yardım derneği olmak üzere 2 farklı derneğe, ölüm tehdidi ve ırkçı sloganların yer aldığı 6 isimsiz mektup gönderdiği belirtildi. Sanığın ayrıca mektuplara patlamamış mermi koyduğu ifade edildi.

7 Eylül 2020'den beri tutuklu olan sanıkla ilgili Ekim 2020'de Nürnberg- Fürth ve Münih savcılıklarının yürüttüğü soruşturmaları, Federal Başsavcılığın devraldığı kaydedildi.

Almanya, Benzin, Alman, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da eylem hazırlığındayken tutuklanan aşırı sağcı hakkında dava açıldı - Son Dakika


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