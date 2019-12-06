Son Dakika Haberleri: Almanya'da Eylül ayında kaybolan Mine'nin cesedi bulundu
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Almanya'da Eylül ayında kaybolan Mine'nin cesedi bulundu

6 saat önce

Almanya'nın Duisburg şehrinde 7 Eylül'de kaybolan ve kocası Ercan E.'nin 20 Ekim tarihinde polise kayıp başvurusunda bulunmasının ardından aranmaya başlanan 26 yaşındaki Mine O.'nun dün gece cesedi bulundu.

Almanya'da Eylül ayında kaybolan Mine'nin cesedi bulundu, System.String[]

Almanya'nın Duisburg şehrinde 7 Eylül'de kaybolan ve kocası Ercan E.'nin 20 Ekim tarihinde polise kayıp başvurusunda bulunmasının ardından aranmaya başlanan 26 yaşındaki Mine O.'nun dün gece cesedi bulundu. Alman basınında yer alan haberlere göre, Mine O.'yu, kocasının öldürdüğü ve ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Kaybolan Mine O.'yu uzun süredir arayan Alman polisi, gelen bir ihbar üzerine ailenin garajında arama yaptı. Polis, aylardır ortalıkta olmayan Mine O.'ya ait kıyafetler ve cep telefonunu garajda görünce, zaten şüpheli olarak takip edilen koca Ercan E.'yi gözaltına aldı. Gece yarısına kadar süren ifadede Ercan E.'nin eşi Mine O.'yu öldürdüğünü ve cesedini de Untermaiderich semtinde bir okulun yanında bulunan ormanlık alana gömdüğünü polislere anlattığı kaydedildi. Ceset üzerine yapılacak otopsinin ardından 26 yaşındaki Mine O.'nun nasıl öldürüldüğünün ortaya çıkması bekleniyor.Duisburg Polisi, Mine O. olayı ile ilgili bilgisi olan vatandaşların en yakın polis birimine bilgi vermelerini bekliyor.


Almanya, Eylül, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:46 Kaynak: DHA
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