Almanya'da f-16 savaş uçağı düştü

Almanya 'nın Trier şehrinde F-16 savaş uçağı düştü.

Trier polisi, pilotun uçak yere çakılmadan hemen önce uçağın fırlatma sistemini kullanarak uçağı terk ettiğini belirtti. Polis, uçağı yerleşim bölgesi olmayan ormanlık bir alana düştüğünü ve oraya giden yolların kapatıldığını duyurdu. Uçağın hangi ülkeye ait olduğu henüz belirtilmedi.