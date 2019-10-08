Almanya'da f-16 savaş uçağı düştü
1 saat önce
Almanya'nın Trier şehrinde F-16 savaş uçağı düştü.
Almanya Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:44 Kaynak: DHA
'nın Trier şehrinde F-16 savaş uçağı düştü.
Trier polisi, pilotun uçak yere çakılmadan hemen önce uçağın fırlatma sistemini kullanarak uçağı terk ettiğini belirtti. Polis, uçağı yerleşim bölgesi olmayan ormanlık bir alana düştüğünü ve oraya giden yolların kapatıldığını duyurdu. Uçağın hangi ülkeye ait olduğu henüz belirtilmedi.
Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Irak sınırındaki YPG hedefleri bombalandı "Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, kendisine cevap veren astsubaya sert çıktı Şelaleden düşen yavru fili kurtarmaya çalışan 11 fil telef oldu ABD 28 Çinli şirket ve kuruluşu 'Uygur zulmünden' ötürü kara listeye aldı