Son Dakika Haberleri: Almanya'da f-16 savaş uçağı düştü
Son Dakika Dünya Almanya'da f-16 savaş uçağı düştü

Almanya'da f-16 savaş uçağı düştü

1 saat önce

Almanya'nın Trier şehrinde F-16 savaş uçağı düştü.

Almanya'da f-16 savaş uçağı düştü, System.String[]
Almanya'nın Trier şehrinde F-16 savaş uçağı düştü.

Trier polisi, pilotun uçak yere çakılmadan hemen önce uçağın fırlatma sistemini kullanarak uçağı terk ettiğini belirtti. Polis, uçağı yerleşim bölgesi olmayan ormanlık bir alana düştüğünü ve oraya giden yolların kapatıldığını duyurdu.  Uçağın hangi ülkeye ait olduğu henüz belirtilmedi.


Almanya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:44 Kaynak: DHA
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