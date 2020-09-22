Almanya'da F1 yarışına 20 bin seyirci alınacak - Son Dakika

Almanya'da F1 yarışına 20 bin seyirci alınacak

Almanya'da F1 yarışına ev sahipliği yapacak Nürburgring pisti, yüzde 20 kapasiteyle 20 bin seyirciye hazırlık yapıyor.

Almanya'da F1 yarışına 20 bin seyirci alınacak, System.String[]

Almanya'da F1 yarışına ev sahipliği yapacak Nürburgring pisti, yüzde 20 kapasiteyle 20 bin seyirciye hazırlık yapıyor. İstanbul'da Kasım'daki yarış için yüzde 50 kapasiteyle 100 bin seyirciye izin verilmesi planlanıyor.Almanya'da önümüzdeki ay yapılacak Formula 1 yarışına alınacak seyirci sayısı açıklandı.

Nürburgring pistinde 9-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinliğin organizatörleri, yerel yetkililerin belirttiği koronavirüs önlemlerinin alınması koşuluyla maksimum 20 bin seyircinin yarışı izleyebileceğini duyurdu.

Bu sayı, 100 bin seyirci ağırlayabilen pistin seyirci kapasitesinin yüzde 20'sine tekabül ediyor.

Almanya'da yeni vaka sayılarındaki artış sürüyor. Ülkede 2 bin 297 yeni vaka tespit edilen geçen Cumartesi günü, son beş ayda bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da 100 bin seyirci bekleniyor

Bu sezon İstanbul da dokuz yıl aradan sonra yeniden bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak. Formula 1 yönetimi, pandemi nedeniyle revize edilen yarış takvimine Intercity İstanbul Park pistini de aldı.

İstanbul'daki Grand Prix, 13-14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Etkinliğe, yaklaşık yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınacak. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, pandemiden ötürü seyirci kapasitesinin maksimum 100 bin ile sınırlı tutulacağını, koltukların birer boşluk bırakılarak satışa çıkarılacağını açıklamıştı.

Mart ayında başlaması planlanan F1 sezonundaki ilk yarış, koronavirüs salgını nedeniyle ancak 5 Temmuz'da yapılabilmişti. Sezonda şu ana kadar Avusturya, Macaristan, İngiltere, İspanya, Belçika ve İtalya'da yarışlar yapıldı. Formula 1'de pandemi sürecindeki ilk seyircili yarış 13 Eylül'de İtalya'nın Toskana bölgesindeki Mugello pistinde gerçekleşti. Etkinliğe yaklaşık 2 bin seyirci katıldı. Rusya'nın Soçi kentinde bu hafta sonu yapılması planlanan yarışa ise 30 bin seyirci bekleniyor.

SID,DW/CÖ,BÖ

(c)

Formula 1, İstanbul, Almanya, Kasım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 00:41

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Almanya'da F1 yarışına 20 bin seyirci alınacak - Son Dakika

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