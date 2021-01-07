Almanya'da fabrika siparişleri 7'inci ayda da arttı - Son Dakika

Almanya'da fabrika siparişleri, kasımda, ülke dışı siparişlerin yükselmesiyle aylık bazda yüzde 2,3 artarken, verideki yükseliş ivme kaybetse de 7'inci ayda da devam etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin 2020 Kasım dönemi geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,3 yükseldi. Fabrika siparişleri 2019'un aynı ayına göre ise yüzde 6,3 arttı. Böylece fabrika siparişlerindeki artış, kasımda ivme kaybetse de yükselişini art arda 7'nci aya taşıdı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,5 azalması yönündeydi.

Ekim ayına ilişkin söz konusu veri ise yukarı yönlü revize edilerek yüzde 3,3'lük artışa güncellendi.

Almanya'da kasımda yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 1,6, yabancı siparişler 2,9 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 1,6 ve diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 0,9 arttı.

Ülkede kasımda aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 4,9, tüketici malı üreticilerinin siparişleri 0,5 ve sermaye malı siparişleri yüzde 1,1 yükseldi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekim-kasımda, ağustos-eylüle göre imalat sanayisindeki siparişlerin yüzde 4,9 arttığı belirtilerek, kasım 2020'de siparişlerdeki artışın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemin yüzde 6 üzerinde olduğu ifade edildi.

Alman ekonomisi, 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,3 küçülmesinin ardından hane halkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 büyümüştü.

Ekonomistler, Kovid-19'un ikinci dalgasında uygulanan kısıtlamaların imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de Almanya'da ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesini bekliyor.