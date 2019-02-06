Son Dakika Haberleri: Almanya'da Fabrika Siparişleri Aralıkta Azaldı

Almanya'da Fabrika Siparişleri Aralıkta Azaldı

1 saat önce

Almanya'da aralıkta fabrika siparişleri, aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 7 azaldı.

Almanya'da Fabrika Siparişleri Aralıkta Azaldı, System.String[]
Almanya'da aralıkta fabrika siparişleri, aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 7 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, fabrika siparişleri, geçen yılın aralık ayında kasıma kıyasla yüzde 1,6, Aralık 2017'ye göre de yüzde 7 geriledi. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Aralık 2018'deki azalış, geçen yılın haziran ayından itibaren en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da aralıkta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 0,6, yabancı siparişler 2,3 azaldı. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 3,2 artarken, diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 5,5 azaldı.

Ülkede aralıkta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 1,2 geriledi. Tüketici malları üreticilerinin siparişleri ise yüzde 4,2 yükseliş kaydetti.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro önceki aya göre yüzde 2,7 arttı.

Bu arada, geçen yılın kasım ayı fabrika siparişleri verisi bir önceki aya göre yüzde 0,3 artıştan yüzde 0,2 azalışa revize edildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da ülkede fabrika siparişlerinin azalmasının sanayide darlığın devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede otomotiv sektöründe üretimin yavaşlamasına sebep olan mevzuattaki (emisyon) değişikliklerin tamamlanmak üzere olduğu aktarılarak, "Geçen yılın son çeyreğinde otomobil sektöründeki siparişler bir önceki çeyreğe yüzde 10,2 arttı." denildi.

Öte yandan, ülkede makine siparişleri de aralık ayında yüzde 8 azaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:04 Kaynak: AA

Aralık, Almanya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor

Arda Turan'ın Esnaf Lokantası Arşiv Kapandı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan İstanbullulara Müjde! Gebze-Halkalı Hattı 10 Mart'ta Açılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:18:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da Fabrika Siparişleri Aralıkta Azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]