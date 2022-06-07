Almanya'da fabrika siparişleri düşük dış taleple 3 aydır düşüşte - Son Dakika
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Almanya'da fabrika siparişleri düşük dış taleple 3 aydır düşüşte

07.06.2022 11:01
Almanya'da fabrika siparişleri düşük dış taleple 3 aydır düşüşte

Almanya'da fabrika siparişleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'deki sert Kovid-19 karantinalarının küresel tedarik zincirlerini baskılamasıyla nisanda beklentilerin epey üzerinde azalarak düşüşünü art arda üçüncü aya taşıdı.

Almanya'da fabrika siparişleri, Rusya- Ukrayna savaşı ve Çin'deki sert Kovid-19 karantinalarının küresel tedarik zincirlerini baskılamasıyla nisanda beklentilerin epey üzerinde azalarak düşüşünü art arda üçüncü aya taşıdı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 düştü. Böylece düşüş art arda üçüncü aya taşındı. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Siparişler şubatta yüzde 1,3 ve martta yüzde 4,2 azalırken, ocakta yüzde 2,3 artmıştı.

Fabrika siparişleri, Nisan 2021'e göre de yüzde 6,2 geriledi.

Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 3 düştü

Almanya'da nisanda aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 0,9, yabancı siparişlerde de yüzde 4 düşüş oldu.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler mart ayına göre yüzde 5,6, diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler de yüzde 3 düştü.

Nisanda ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 0,3, tüketim malı üreticilerinin siparişleri yüzde 2,6 ve sermaye malı siparişleri yüzde 4,3 azaldı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, nisanda siparişlerdeki genel düşüşün, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yurt dışından gelen zayıf talepten kaynakladığı belirtildi.

Genel olarak, şirketlerin hala çok dolu olan sipariş defterlerine karşın gelecek aylarda fabrikaların üretimine ilişkin görünümün zayıf olduğu aktarılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı artan belirsizlik, özellikle yurt dışından gelen talebin zayıflamasına yol açmaya devam ediyor." denildi.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'deki sert Kovid-19 karantinaları nedeniyle limanların kapanması ve Ukrayna-Rusya savaşının Alman sanayisindeki malzeme sorununu daha da artırdığını belirtmişti.

Mayısta Almanya'daki şirketlerin yüzde 77,2'sinin ara ürün ve ham madde tedarikindeki dar boğazlar başta olmak üzere sorunlar yaşadığını belirttiği aktarılan açıklamada, tedarik zincirlerinin sürekli baskı altında olduğu, çoğu şirket için Çin'deki limanların kapanmasının durumu daha da kötüleştirdiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da fabrika siparişleri düşük dış taleple 3 aydır düşüşte - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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