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Almanya'da fabrika siparişleri eylülde yüzde 1,3 arttı - Son Dakika

Almanya'da fabrika siparişleri eylülde yüzde 1,3 arttı

04.11.2021 11:46
Almanya'da fabrika siparişleri eylülde yüzde 1,3 arttı

Almanya'da fabrika siparişleri, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2 artış beklentisine karşın yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 9,7 yükseldi.

Almanya'da fabrika siparişleri, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2 artış beklentisine karşın yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 9,7 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin eylül ayı geçici verilerini açıkladı.

Ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı. Fabrika siparişleri, Eylül 2020'ye göre yüzde 9,7 artış gösterdi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 2 artması yönündeydi.

Ağustos ayına ilişkin söz konusu veri ise aşağı yönlü revize edilerek yüzde 8,8 düşüş olarak güncellendi.

Destatis'in açıklamasında, Eylül 2021'de siparişlerin salgının başlangıcından önceki son ay olan Şubat 2020'deki siparişlerin yüzde 8,6 üzerinde olduğu kaydedildi.

Almanya'da eylülde yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 5,9 düşerken, ihracat siparişleri 6,3 artış kaydetti. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 7,3 gerilerken, diğer ülkelerden gelen siparişlerde ise büyük mekanik siparişlerle yüzde 14,9 yükseliş kaydedildi

Ülkede eylülde aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 2 azalırken, makine ve araç gibi sermaye malı siparişleri yüzde 3,9 arttı.

Tüketici malı üreticilerinin siparişlerindeki yüzde 1,7'lik düşüş de dikkati çekti.

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman sanayisinde üretim için mal sıkıntısının devam ettiğini belirterek, "Durum muhtemelen uzun süre paradoksal kalacak." ifadesini kullandı.

Sanayide üretimi tam kapasite devam ettirmek için yeterli sipariş olduğunu belirten Gitzel, "Ancak eksik parçalar olduğunda, üretim damla damla akıyor. Örneğin, otomobillerden ev aletlerine kadar sayısız üründe kullanılan mikroçip konusunda sorunlar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da ekonomi, salgının neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz sonucu 2020'de yüzde 4,9 küçülerek 10 yıldır süren büyümesini sekteye uğratmıştı. Ekonomi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,6 genişlemişti.

Alman ekonomisi, özel tüketimin artırması nedeniyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Almanya'da hükümet, 27 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.

Fabrika, Almanya, Ekonomi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da fabrika siparişleri eylülde yüzde 1,3 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da fabrika siparişleri eylülde yüzde 1,3 arttı - Son Dakika
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