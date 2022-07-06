Almanya'da fabrika siparişleri hafif artarken görünüm belirsiz kaldı - Son Dakika
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Almanya'da fabrika siparişleri hafif artarken görünüm belirsiz kaldı

06.07.2022 14:00
Almanya'da fabrika siparişleri hafif artarken görünüm belirsiz kaldı

Almanya'da fabrika siparişleri, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle art arda üç aylık düşüşün ardından eğilimi tersine çevirerek mayısta hafif yükseliş kaydettiAlmanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Almanya'da fabrika siparişleri, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle art arda üç aylık düşüşün ardından eğilimi tersine çevirerek mayısta hafif yükseliş kaydetti

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Söz konusu siparişler Mayıs 2021'ye göre ise yüzde 3,1 azaldı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,6 düşmesi yönündeydi.

Almanya'da mayısta aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 1,5 düşüş görülürken, yabancı siparişlerde ise yüzde 1,3 artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler nisan ayına göre yüzde 2,4 düşerken, diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 3,7 arttı.

Mayısta ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 3,2 azaldı. Sermaye malı siparişleri yüzde 3,3 artarken, tüketim malı üreticilerinin siparişleri yüzde 4,5 düştü.

Ülkede fabrika siparişleri düşük dış taleple nisanda revize olarak yüzde 1,8 azalmıştı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mayısta söz konusu siparişlerin miktarının neredeyse değişmediği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, şubat-nisan dönemindeki siparişlerin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle azaldığı hatırlatılarak, "Savaşın neden olduğu yüksek belirsizlik seviyesi göz önüne alındığında, önümüzdeki aylarda sanayi faaliyetlerine ilişkin görünüm düşük kalmaya devam ediyor." denildi.

Ekonomistler, soğuyan küresel ekonominin, malzeme sıkıntısının ve artan fiyatların Alman sanayi mallarına olan talebi azalttığını belirterek, savaşın Almanya'nın Rusya'dan başta doğal gaz olmak üzere enerji ithalatına diğer Avrupa ülkelerine göre fazla bağımlı olmasıyla yeni bir belirsizlik oluşturduğunu ifade etti.

Ekonomistler, artan enerji maliyetlerinin özellikle ülkenin imalat sektörü üzerinde baskı oluşturabileceğini dile getiriyor.

Rusya'nın Kuzey Akım boru hattında kapasiteyi düşürmesiyle Almanya'da gaz arzında güvenliği gündeme getirdiğini belirten ekonomistler, gaz arzı güvence altına alınana ve arz kesintileri hafifleyene kadar Alman sanayisinin baskı altında olacağına işaret etti.

Öte yandan, Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'da perakendecilerin yüzde 75,7'sinin haziranda sipariş ettikleri tüm malları almadıklarını bildirdi.

Ifo, tedarik sorunlarının perakendeciler için kronik bir sorun haline geldiğini belirterek, perakendecilerin bu sorunlarının 2023'ün ortasına sürmesine hazırlandıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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