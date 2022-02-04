Almanya'da fabrika siparişleri iç taleple aralıkta yüzde 2,8 arttı - Son Dakika

Almanya'da fabrika siparişleri, yurt içi siparişlerin güçlü artışının etkisiyle Aralık 2021'de yüzde 2,8 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), geçen yılın Aralık ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8, Aralık 2020'ye göre ise yüzde 5,5 arttı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,5 artması yönündeydi.

Almanya'da aralıkta aylık bazda yurt içi siparişler yüzde 11,7 artarken, yabancı siparişlerde yüzde 3 düşüş görüldü.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler kasım ayına göre yüzde 4,2 ve diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 2,3 düştü.

Aralıkta ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 4,1, sermaye malı siparişleri yüzde 1,8 ve tüketim malı üreticilerinin siparişleri de yüzde 5,3 arttı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekim ayındaki önemli düşüşün ardından, gelen siparişler art arda iki aydır toparlandı ve hala kriz öncesi seviyenin oldukça üzerinde." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, tedarik darboğazlarının gevşemesinin fabrikalarda faaliyetleri artıracağını belirtti.

Ülkede fabrika siparişleri iyi dış talep sayesinde kasımda yüzde 3,6 artmıştı.

Destatis'in açıklamasında, Aralık 2021'de siparişlerin, Kovid-19 salgınında kısıtlamaların başlangıcından önceki son ay olan Şubat 2020'deki siparişlerin yüzde 9,8 üzerinde olduğu kaydedildi.

Bu arada, Almanya ekonomisi, 2021'nin son çeyreğinde, koronavirüs varyantları Delta ve Omicron'un ülkede ekonomik faaliyetleri ve özel tüketimi önemli ölçüde yavaşlatması nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 küçülmüştü.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) daha da düşmesini bekliyor.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Öte yandan, Almanya'da yeni hükümet, 26 Ocak'ta bu yıl için daha önce yüzde 4,1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19'un Omicron varyantının oluşturduğu sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,6'ya çekmişti.