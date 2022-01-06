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Almanya'da fabrika siparişleri iyi dış talep sayesinde kasımda yüzde 3,7 arttı - Son Dakika

Almanya'da fabrika siparişleri iyi dış talep sayesinde kasımda yüzde 3,7 arttı

06.01.2022 11:49
Almanya'da fabrika siparişleri iyi dış talep sayesinde kasımda yüzde 3,7 arttı

Almanya'da fabrika siparişleri, yabancı siparişlerin güçlü artışının etkisiyle kasımda yüzde 3,7 artış gösterdi.

Almanya'da fabrika siparişleri, yabancı siparişlerin güçlü artışının etkisiyle kasımda yüzde 3,7 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), kasım ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,7 arttı. Söz konusu artış, ekimdeki yüzde 5,8'lik düşüşten sonra geldi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 2,1 artması yönündeydi.

Siparişler, Kasım 2020'ye göre ise yüzde 1,3 artış kaydetti.

Almanya'da kasımda aylık bazda yurt içi siparişler yüzde 2,5 düşerken, yabancı siparişlerde yüzde 8 artış görüldü.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler ekim ayına göre yüzde 13,1 ve diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 5 arttı.

Kasımda ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 1,2, sermaye malı siparişleri yüzde 5,3 ve tüketim malı üreticilerinin siparişleri de yüzde 3,8 arttı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu (artış), ekonomik faaliyetler mevcut tedarik darboğazları tarafından baskılamaya devam etse de, ekonomik görünüm için olumlu bir ivme sağlıyor." ifadesine yer verildi.

Uzmanlar, Alman sanayisindeki sipariş defterlerinin dolu olmasına rağmen, ham madde ve mikroçip gibi malzemelerdeki darboğazlar nedeniyle fabrikalarda üretimin tıkandığını belirtiliyor.

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu arada, şu andaki malzeme sıkıntısı göz önüne alındığında, rekor düzeyde yüksek sipariş birikiminin meyvelerinin hasat edilememesi sorunu devam ediyor." dedi..

Alman ekonomisi, özel tüketimin artması nedeniyle geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Almanya'da hükümet, 27 Ekim'de 2021 için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.

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Fabrika, Almanya, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da fabrika siparişleri iyi dış talep sayesinde kasımda yüzde 3,7 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da fabrika siparişleri iyi dış talep sayesinde kasımda yüzde 3,7 arttı - Son Dakika
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