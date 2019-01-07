Son Dakika Haberleri: Almanya'da Fabrika Siparişleri Kasımda Azaldı

Almanya'da Fabrika Siparişleri Kasımda Azaldı

50 dakika önce

Almanya'da geçen yılın kasım ayında fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nden gelen zayıf talebin etkisiyle aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 4,3 azaldı.

Almanya'da Fabrika Siparişleri Kasımda Azaldı, System.String[]
Almanya'da geçen yılın kasım ayında fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nden gelen zayıf talebin etkisiyle aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 4,3 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yılın kasım ayında fabrika siparişleri ekime kıyasla yüzde 1 azalış gösterdi. Siparişler, Kasım 2017'ye göre yüzde 4,3 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,7 azalması yönündeydi. Böylece fabrika siparişleri, Kasım 2018'de beklentilerin üstünde azalmış oldu.

Almanya'da geçen yılın kasım ayında ekim ayına kıyasla yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 2,4 artarken, yabancı siparişler 3,2 azaldı. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 11,6 azalırken, ABD ve Çin'inde içinde olduğu diğer ülkelerden gelen siparişler ise yüzde 2,3 arttı.

Ayrıca, ülkede eylülde aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 4,4 azalırken, tüketici malları üreticilerinin siparişleri yüzde 3,2 gerileme gösterdi.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise kasımda önceki aya kıyasla yüzde 2,4 azaldı.

Diğer yandan, Ekim 2018 verisi bir önceki aya göre yüzde 0,3 artıştan, yüzde 0,2 artışa revize edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:12 Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 13:02:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da Fabrika Siparişleri Kasımda Azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]