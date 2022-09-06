Almanya'da fabrika siparişleri altı aydır düşüşte - Son Dakika
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Almanya'da fabrika siparişleri altı aydır düşüşte

06.09.2022 13:24
Almanya'da fabrika siparişleri altı aydır düşüşte

Almanya'da fabrika siparişleri, Rusya-Ukrayna savaşının iç talebi baskılamasıyla art arda düşüşünü altıncı aya taşıdı.

Almanya'da fabrika siparişleri, Rusya- Ukrayna savaşının iç talebi baskılamasıyla art arda düşüşünü altıncı aya taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 düştü. Söz konusu siparişler Temmuz 2021'ye göre ise yüzde 13,6 azaldı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,5 düşmesi yönündeydi.

Almanya'da temmuzda aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 4,5 düşüş görülürken, yabancı siparişlerde ise yüzde 1,3 artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler haziran ayına göre yüzde 6,4 düşerken, diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 6,5 arttı.

Temmuzda ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 1,5 arttı. Sermaye malı siparişleri yüzde 0,2 ve tüketim malı üreticilerinin siparişleri de ilaç sanayisinde siparişlerin yüzde 23,6 düşmesinin etkisiyle yüzde 16,9 geriledi.

Ülkede fabrika siparişleri düşük dış taleple haziranda revize olarak yüzde 0,3 azalmıştı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada," İmalat sektöründe talep, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek gaz fiyatları nedeniyle üçüncü çeyreğin başında zayıftı." ifadelerine yer verildi.

Ekonomistler, soğuyan küresel ekonominin, malzeme sıkıntısının ve artan fiyatların Alman sanayi mallarına olan talebi azalttığını belirterek, artan enerji maliyetlerinin özellikle ülkenin imalat sektörü üzerinde baskı oluşturabileceğini dile getiriyor.

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Kaynak: AA

Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da fabrika siparişleri altı aydır düşüşte - Son Dakika

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